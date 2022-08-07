Запад обеспокоен углублением сотрудничества России и Турции – СМИ

Фото: depositphotos/Alexis84

Западные страны обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией после переговоров лидеров этих государств. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.

В частности, шесть неназванных чиновников из ЕС заявили изданию, что опасения вызывают заявления Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о планах расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.

Один из представителей Евросоюза заявил, что в европейском регионе теперь более пристально следят за турецко-российскими отношениями. Другой назвал поведение Анкары по отношению к Москве "крайне оппортунистическим".

"Мы пытаемся заставить турок обратить внимание на наши опасения", – сказал один из собеседников газеты.

В публикации отмечается, что Соединенные Штаты неоднократно предупреждали, что страны, которые помогают России уклоняться от санкций, столкнутся со "вторичными санкциями", а ЕС в этом отношении пока ведет себя более сдержанно. При этом три чиновника из Брюсселя заявили изданию, что пока каких-либо дискуссий о возможных ограничительных мерах в отношении Турции не было.

5 августа Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным. После встречи двух лидеров вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что стороны договорились об оплате российского газа в рублях. Он сделал акцент, что оплачиваться в рублях пока будет только часть поставок, однако, по его словам, такая договоренность уже свидетельствует о новом этапе в отношениях России и Турции.

