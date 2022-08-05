Индия сорвала план США по изоляции России – СМИ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий
Индия резко увеличила импорт удобрений из России, сорвав план Соединенных Штатов и их союзников по изоляции Москвы, заявила обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих.
В своей статье журналистка привела данные индийского министерства промышленности и торговли, согласно которым с апреля по июнь Нью-Дели закупил у Москвы рекордные 7,74 миллиона тонн удобрений. Помимо этого, были увеличены поставки подсолнечного масла и угля, а также других товаров.
"Индийские официальные лица раскритиковали то, что они называют двуличием Запада в отношении ведения бизнеса с Россией, отметив, что Европа продолжает покупать сырую нефть и природный газ у Москвы", – написала Масих.
Обозреватель также напомнила, что Индия не единственная страна, у которой налажены тесные экономические связи с РФ. В российских удобрениях также нуждается Бразилия. В публикации указывается, что сельское хозяйство в этих странах пострадает без надежных поставок из России.
Ранее газета The New York Times сообщала, что президент США Джо Байден настойчиво пытался уговорить нейтральные страны, включая государства Персидского залива, Индию, Бразилию и Израиль, ввести санкции против Москвы, однако они отказались присоединяться к антироссийской коалиции, созданной Вашингтоном.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
США объявили об ослаблении антироссийских санкций по нескольким направлениям
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