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Большинство стран Азии, Южной Америки и Африки сопротивляются призывам США присоединиться к коалиции против России, заявили американские обозреватели Лара Джейкс и Эдвард Вонг.

В своей статье для The New York Times они отметили, что в настоящее время президент Соединенных Штатов Джо Байден настойчиво пытается уговорить нейтральные страны, включая государства Персидского залива, Индию, Бразилию и Израиль, ввести санкции против Москвы и предоставить военную помощь Украине. В статье также указывается, что попытки Вашингтона расширить коалицию против РФ осудил Пекин.

"Американские чиновники признают трудности, связанные с попытками убедить другие страны привести свои интересы в соответствие со стремлением США и Европы изолировать Россию. <...> Уганда, Пакистан и Вьетнам обвинили возглавляемую США коалицию против в России в сведении на нет любой возможности мирных переговоров из-за военной помощи Украине", – говорится в публикации.

Кроме того в материале отмечается, что благодаря сохранению торговых отношений со странами БРИКС, Таиландом и Венесуэлой России удалось добиться восстановления рубля.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало редакционную статью, в которой говорится, что отказ ряда стран мира критиковать Россию из-за ситуации на Украине стал результатом провала и серьезной ошибки Соединенных Штатов и их союзников. Авторы материала напомнили, что во время голосования в Генассамблее ООН от осуждения действий Москвы отказались 35 стран, включая Китай, ЮАР и Индию. По мнению американских журналистов, многие государства считают, что союз с Вашингтоном бесперспективен.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

