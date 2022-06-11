США сами создали условия для новой "большой восьмерки" с РФ – Володин

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США сами создали условия, при которых РФ и другие страны, создающие равноправный диалог, вошли в "новую большую восьмерку", написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией "новую большую восьмерку", – отметил Володин.

По его словам, из-за санкций экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает "трещать". Он уточнил, что за первый квартал текущего года в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а уровень инфляции достиг 8,6%.

Володин подчеркнул, что при этом группа восьми стран (Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция), которые не принимают участие в "санкционных войнах" по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу.

Ранее, выступая с речью в Лос-Анджелесе, президент США Джо Байден заявил, что американцы платят "налог Путина" на бензин и продукты. Перед этим министерство труда США опубликовало отчет, согласно которому инфляция в стране ускорилась до 8,6% и стала максимальной с прошлого века, побив рекорд декабря 1981 года.

До этого глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции провоцируют рост цен на продукты и топливо на американском рынке. Она также назвала маловероятным снижение цен на топливо в Штатах в ближайшей перспективе.

