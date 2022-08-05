Эрдоган прибудет в Сочи на переговоры с Путиным в 15:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в 15:00 по московскому времени. Встреча состоится в Сочи, напоминает РИА Новости.

По информации телеканала TRT Haber, встреча глав государств сначала состоится в личном формате, затем – с участием делегаций.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин уже прибыл в Сочи. Итоги переговоров впоследствии озвучит вице-премьер – сопредседатель межправкомиссии Александр Новак.

Также представитель главы государства заявил, что в Кремле не обсуждалась возможность награждения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в решении зернового кризиса в ходе встречи с Владимиром Путиным.