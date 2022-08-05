Путин и Эрдоган договорились об оплате российского газа в рублях

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Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Владимир Путин договорился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом об оплате российского газа в рублях.

"Обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, которые в достаточно большом объеме поставляются: 26 миллиардов кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях", – передает РИА Новости его слова.

Новак сделал акцент, что пока только часть поставок будет оплачиваться в рублях. Однако, по его словам, такая договоренность уже свидетельствует о новом этапе в отношениях России и Турции.

Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным 5 августа. В начале встречи президент РФ назвал "Турецкий поток" одной из самых важных артерий снабжения российским газом Европы. По его мнению, за это партнеры в регионе должны быть благодарны Анкаре. Российский лидер также поблагодарил своего коллегу за решение вопроса с украинским зерном.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля. Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии и Польши.