Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.
В начале встречи Путин назвал "Турецкий поток" одной из самых важных артерий снабжения российским газом Европы. По его мнению, за это партнеры в регионе должны быть благодарны Анкаре.
"Турецкий поток", в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев", – сказал Путин.
Российский лидер поблагодарил своего коллегу за решение вопроса с украинским зерном и выразил надежду на подписание соглашения о развитии торгово-экономических связей.
Эрдоган же выразил мнение, что Москве и Анкаре стоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.
"Я отношу сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы", – пояснил турецкий лидер.
Он также призвал не допустить сбоев в строительстве АЭС "Аккую".
Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным в 15:00 по московскому времени 5 августа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что лидеры государств обсудят вопросы военно-технического сотрудничества и реализацию "продуктовой сделки".
Путин обсудил с членами Совбеза РФ предстоящую встречу с Эрдоганом
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