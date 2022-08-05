Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале встречи Путин назвал "Турецкий поток" одной из самых важных артерий снабжения российским газом Европы. По его мнению, за это партнеры в регионе должны быть благодарны Анкаре.

"Турецкий поток", в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов, работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев", – сказал Путин.

Российский лидер поблагодарил своего коллегу за решение вопроса с украинским зерном и выразил надежду на подписание соглашения о развитии торгово-экономических связей.

Эрдоган же выразил мнение, что Москве и Анкаре стоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.

"Я отношу сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы", – пояснил турецкий лидер.

Он также призвал не допустить сбоев в строительстве АЭС "Аккую".

Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным в 15:00 по московскому времени 5 августа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что лидеры государств обсудят вопросы военно-технического сотрудничества и реализацию "продуктовой сделки".

