Песков рассказал, что Путину не всегда удается искупаться в командировках в Сочи

Фото: ТАСС/Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ

Владимиру Путину не всегда удается искупаться в поездках в прибрежные регионы страны, в том числе и в Сочи. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не могу вам сказать. Это зависит от рабочего графика. Иногда удается, иногда нет. Сейчас, конечно, график напряженный", – прокомментировал Песков, рассказывая о предстоящей рабочей поездке президента в Сочи.

Известно, что в Сочи у Путина состоятся переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встречу назначили на пятницу, 5 августа.

Ранее Путин посетил Санкт-Петербург, где выступил с речью на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ. Перед началом мероприятия президент утвердил новый Корабельный устав ВМФ и Морскую доктрину РФ. Церемония подписания документов состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

