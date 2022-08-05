Эрдоган выразил надежду на открытие новой страницы в сотрудничестве с РФ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на открытие новой страницы в вопросе развития отношений с Россией. Об этом он заявил во время встречи с Владимиром Путиным в Сочи, передает ТАСС.
Эрдоган также отметил, что верит в открытие новой страницы после переговоров с российским лидером.
"Я отношу сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы", – пояснил президент Турции.
Он подчеркнул важность борьбы с терроризмом в регионе. Эрдоган напомнил, что весь мир следит за ходом переговоров в Сочи.
Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным в 15:00 по московскому времени 5 августа. В начале встречи Путин назвал "Турецкий поток" одной из самых важных артерий снабжения российским газом Европы. По его мнению, за это партнеры в регионе должны быть благодарны Анкаре.
Российский лидер также поблагодарил своего коллегу за решение вопроса с украинским зерном.
Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 5 августа
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