Пушков заявил об отсутствии причин для продолжения поставок российского газа Болгарии

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Причины для возобновления поставок газа РФ в Болгарию в настоящее время отсутствуют, считает сенатор Алексей Пушков.

"Не вполне понятно, по какой причине следует продолжать поставки газа активно "недружественному", то есть враждебному государству, тем более, что оно само от них отказалось", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Пушкова, Болгария должна провести холодное время года без российского газа, так как именно к этому она "отчаянно стремилась".

Ранее сообщалось, что кабмин Болгарии рассматривает возможность возобновления поставок газа от "Газпрома".

До этого издание Dir.bg сообщило, что Болгария не может обходиться без российского газа, однако опасается оплачивать сырье в рублях. Власти Болгарии не доверяют предложенной российской стороной схеме оплаты за газ в рублях, поскольку если что-то в банковских операциях "пойдет не так", то экспорт якобы будет запрещен.

27 апреля "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" до их оплаты в соответствии с новым порядком. После этого Болгарская федерация промышленных потребителей предупредила премьер-министра страны Кирилла Петкова, что начнет протесты из-за возможного повышения цен на газ.

