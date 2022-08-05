В Болгарии опасаются платить за российский газ в рублях – СМИ

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Болгария не может обходиться без российского газа, однако опасается оплачивать сырье в рублях, пишет издание Dir.bg.

Автор публикации напомнил, что с 1 апреля Москва перешла на расчеты за газ с недружественными странами в национальной валюте. Для этого нужно открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета. На первый поступит оплата в валюте, которую банк продаст на Мосбирже, а затем начислит деньги на второй счет.

Однако, утверждается в статье, власти Болгарии не доверяют предложенной российской стороной схеме оплаты за газ в рублях, поскольку если что-то в банковских операциях "пойдет не так", то экспорт якобы будет запрещен.

При этом Банк России ранее заверял, что возможные нарушения платежей, вызванные сделками "Газпромбанка", не должны привести к запрету на экспорт, если покупатель добросовестно произвел своевременную оплату в рубля в соответствии с правилами.

В конце апреля "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" до их оплаты в соответствии с новым порядком. После этого Болгарская федерация промышленных потребителей пригрозила премьер-министру страны Кириллу Петкову, что начнет протесты из-за возможного повышения цен на газ.

