В Болгарии опасаются платить за российский газ в рублях – СМИ

Фото: depositphotos/Imagecom
Болгария не может обходиться без российского газа, однако опасается оплачивать сырье в рублях, пишет издание Dir.bg.
Автор публикации напомнил, что с 1 апреля Москва перешла на расчеты за газ с недружественными странами в национальной валюте. Для этого нужно открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета. На первый поступит оплата в валюте, которую банк продаст на Мосбирже, а затем начислит деньги на второй счет.
Однако, утверждается в статье, власти Болгарии не доверяют предложенной российской стороной схеме оплаты за газ в рублях, поскольку если что-то в банковских операциях "пойдет не так", то экспорт якобы будет запрещен.
При этом Банк России ранее заверял, что возможные нарушения платежей, вызванные сделками "Газпромбанка", не должны привести к запрету на экспорт, если покупатель добросовестно произвел своевременную оплату в рубля в соответствии с правилами.
В конце апреля "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" до их оплаты в соответствии с новым порядком. После этого Болгарская федерация промышленных потребителей пригрозила премьер-министру страны Кириллу Петкову, что начнет протесты из-за возможного повышения цен на газ.
Болгария заявила, что купила газ у США дешевле, чем в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: