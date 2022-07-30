Стал известен автор предложения продавать российский газ за рубли

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Помощник президента РФ Максим Орешкин стал автором предложения продавать российский газ в недружественные государства за рубли, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, он принимал участие в работе по предотвращению негативных последствий отключения банков от SWIFT РФ. Кроме того, Орешкин не поддерживал ужесточение госрегулирования в экономике.

По его словам, "частная инициатива сейчас особенно поощряется, что президент постоянно отмечает в своих выступлениях". Помощник главы государства также отметил позитивное влияние оплаты российского газа в рублях.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля. Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии и Польши.

