Песков прокомментировал возможность перевода оплаты экспорта российского СПГ на рубли

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Российское руководство пока не принимало никаких решений относительно возможного перевода оплаты экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) на рубли, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Пока никаких решений на этот счет не принималось, и никаких подготовленных указов на этот счет нет", – сказал он.

По словам представителя Кремля, все вопросы по данной инициативе следует адресовать "Газпрому".

Накануне "Газпром" предложил перевести оплату экспорта российского СПГ в недружественные страны на рубли по аналогии с трубопроводным газом. По мнению замглавы департамента "Газпрома" Кирилла Полоуса, перевод оплаты экспорта сжиженного газа в рублях приобретает "все более важное стратегическое значение для страны" на фоне валютной конкуренции между экспортом этого вида топлива и трубопроводного газа.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля. Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии и Польши.

