"Газпром" предложил продавать российский сжиженный природный газ за рубли

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"Газпром" предложил перевести оплату экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в недружественные страны на рубли вместо валюты, передает ТАСС.

Замглавы департамента "Газпрома" Кирилл Полоус указал на то, что ранее такую меру ввели для экспорта трубопроводного газа.

"<...> торговля трубопроводным газом осуществляется, как известно, с европейскими контрагентами, с недружественными контрагентами за рубли, но в данном случае такие меры не распространяются на сегмент СПГ", – заявил представитель топ-менеджмента компании.

По мнению Полоуса, перевод оплаты экспорта сжиженного газа в рублях приобретает "все более важное стратегическое значение для страны" на фоне валютной конкуренции между экспортом этого вида топлива и трубопроводного газа.

В конце июня акции "Газпрома" упали на 30% в ходе торгов на Московской бирже. Произошедшее стало следствием решения собрания акционеров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год.

