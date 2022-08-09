В Болгарии заявили, что кабмин рассматривает возможность возобновления поставок газа РФ

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Кабмин Болгарии рассматривает возможность возобновления поставок газа от "Газпрома". Об этом заявил министр энергетики страны Росен Христов телеканалу bTV.

Он отметил, что правительство рассматривает все варианты. При этом приоритетными он назвал поставки от альтернативных поставщиков.

"Но если окажется, что их недостаточно, я не стану тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой", – подчеркнул Христов.

Ранее издание Dir.bg сообщило, что Болгария не может обходиться без российского газа, однако опасается оплачивать сырье в рублях. Власти Болгарии не доверяют предложенной российской стороной схеме оплаты за газ в рублях, поскольку если что-то в банковских операциях "пойдет не так", то экспорт якобы будет запрещен.

27 апреля "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" до их оплаты в соответствии с новым порядком. После этого Болгарская федерация промышленных потребителей предупредила премьер-министра страны Кирилла Петкова, что начнет протесты из-за возможного повышения цен на газ.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

