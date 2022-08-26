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Американская компания Dell объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщает CNews со ссылкой на источники в сотрудничающих с корпорацией компаниях.

Dell является одним из крупнейших производителей компьютеров в мире, а в России компания занимала первое место по поставкам серверов.

В российском сегменте Dell числятся около 50 человек. В компании заявили, что планируют сократить весь сегмент отдела продаж, маркетинга и технического персонала. При этом источник издания отметил, что Dell выплатит сотрудникам до восьми окладов. Работникам якобы отдают бесплатно технику, некоторым выплачивают премию и оставляют ДМС на семью до конца 2022 года.

Ожидается, что компания прекратит свою работу в России в конце августа.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz продает свой завод в подмосковном Есипово. Основным претендентом на покупку является автомобильный холдинг "Автодом".

Отмечалось, что площадка принадлежит Mercedes-Benz Manufacturing Rus, где 20% у СП Daimler Kamaz Rus, остальное – у головной Mercedes-Benz AG.

