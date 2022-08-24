Бренд нижнего белья Triumph уйдет из России – СМИ

Бренд нижнего белья Triumph уходит из России. Об сообщает "Коммерсант".

Последний магазин компания может закрыть до 10 декабря. Компания якобы не смогла наладить поставки своей продукции в Россию из-за санкций. Компания Triumph пока эти новости никак не комментирует.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.