Кабмин ввел льготные кредиты до 5% для АПК на производство и переработку сырья

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Российское правительство ввело льготные кредиты до 5% для представителей агропромышленного комплекса (АПК) на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и покупку рефрижераторов. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Льготные инвестиционные займы сельхозпроизводители смогут получать по ставке до 5% на срок от 2 до 15 лет и по такой же ставке взять кредит на короткие сроки. Соответствующее постановление подписано", – цитирует Мишустина ТАСС.

По его словам, упрощение доступа к льготным займам поможет предпринимателям, которые работают в сфере АПК, наращивать выпуск продукции.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил о возможном сокращении плана по поставкам зерна за рубеж при определенных условиях. Однако, если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 миллионов тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых.

В министерстве сельского хозяйства РФ подчеркнули, что видят риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 миллионов тонн.