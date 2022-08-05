Минсельхоз РФ допустил сокращение плана по экспорту зерна

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Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил о возможном сокращении плана по поставкам зерна за рубеж при определенных условиях. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 миллионов тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых", – заявил министр.

В министерстве сельского хозяйства РФ подчеркнули, что видят риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 миллионов тонн.

В настоящий момент в России обработаны 27% полей. С них удалось собрать примерно 55 миллионов тонн зерновых. Патрушев подчеркнул, что достигнутый показатель ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Причинами такой тенденции в Минсельхозе назвали задержку с началом работы в регионах из-за холодной весны. Помимо этого, затруднены поставки иностранных комплектующих для техники.

Ранее в ведомстве сообщили, что в России не ожидается дефицита чая и кофе. Отмечается, что не прекратились и поставки сырья для напитков, а сложности с логистикой решаются за счет перестройки каналов импорта.