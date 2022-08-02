В России не будет дефицита чая и кофе – Минсельхоз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На российском рынке не будет дефицита чая и кофе, сообщает телеграм-канал "Объясняем.рф" со ссылкой на Минсельхоз.
"Как пояснили в Минсельхозе, крупнейшими экспортерами чая в Россию в прошлом году стали Кения, Шри-Ланка, Китай и Вьетнам, а кофе – Вьетнам, Бразилия, Италия и Индонезия. То есть поставки ведутся в основном из дружественных стран", – говорится в публикации.
Отмечается, что поставки сырья не прекратились: если и возникают сложности с логистикой, то они решаются за счет оперативной перестройки каналов импорта.
1 августа стало известно, что крупнейший производитель чая Ekaterra, владеющий брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, намерен покинуть российский рынок. В фирме отметили, что нынешняя ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес. Выпускать продукцию в России компания прекратит уже к концу года. Однако все обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме.
Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова рассказала, какие продукты могут подорожать в России к осени. Эксперт предупредила, что в группе риска импортные продовольственные товары – чай, кофе, фрукты, которые зависят от урожая, затрат на логистику и текущих ограничений.
По словам эксперта, цены на некоторые отечественные продукты вырастут из-за импортной составляющей – оборудования, упаковки, ингредиентов.
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