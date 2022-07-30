Эксперт назвала продукты, которые подорожают к осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова рассказала, какие продукты могут подорожать в России к осени. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По словам эксперта, цены на некоторые отечественные продукты вырастут из-за импортной составляющей – оборудования, упаковки, ингредиентов.
"Цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла; пива – от хмеля, закупаемого за рубежом. Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий. Цены на эти и ряд других продуктов могут возрасти к осени", – пояснила Долгова.
Она добавила, что также в группе риска импортные продовольственные товары – чай, кофе, фрукты, которые зависят от урожая, затрат на логистику и текущих ограничений.
Ранее министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян заявил, что в 2022 году в России может возникнуть дефицит сахара и бананов. При этом, по его словам, в ходе весенне-полевых работ уже были посеяны более 90% сахарной свеклы.
Он отметил, что страны Евразийского союза обеспечивают лишь половину потребностей российского рынка по ягодам и фруктам, в то время как остальной объем продуктов поставляется из третьих стран.
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