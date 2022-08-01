Минсельхоз заявил, что российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией

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Российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией, заявил Минсельхоз в своем телеграм-канале.

"Уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объемы и ассортимент чая и создаст дополнительные возможности для развития бизнеса наших производителей, которые смогут оперативно заместить любую иностранную продукцию", – говорится в публикации ведомства.

Ранее стало известно, что крупнейший производитель чая Ekaterra, владеющий брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, намерен покинуть российский рынок. В фирме отметили, что нынешняя ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес. Выпускать продукцию в России компания прекратит уже к концу года. Однако все обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме.