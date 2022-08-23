В "Яндексе" рассказали о причинах отказа от новостного агрегатора

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"Яндекс" принял решение отказаться от новостного агрегатора, чтобы сконцентрировать усилия на развитии поисковика и городских сервисов. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу компании.

"Это стратегическая сделка, мы решили сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов", – сказали в "Яндексе".

Там отметили, что не планируют создание альтернативы сервисам "Дзен" и "Новости". В компании пояснили, что намерены развивать ya.ru в качестве новой главной страницы, ядром которой станет поисковой сервис.

"На ya.ru пользователям будут доступны универсальный поиск – чтобы искать что угодно, где угодно, поисковые вертикали – чтобы находить, например картинки или товары, и "Алиса" – чтобы быстро получать ответы", – объяснили в пресс-службе.

В "Яндексе" уточнили, что сделка будет закрыта в ближайшие месяцы.

23 августа "Яндекс" заявил о покупке у VK сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. В компании пояснили, что после закрытия сделки Delivery Club и "Яндекс Еда" перейдут на единую технологическую платформу.

Также "Яндекс" откажется от новостного агрегатора. По данным компании, ya.ru станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту", личный кабинет пользователя и другие сервисы. Бывшая медийная главная станет порталом dzen.ru, который перейдет под управление VK.