В Госдуме прокомментировали сделку "Яндекса" и VK

13:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин прокомментировал сделку между компаниями "Яндекс" и VK по обмену активами, сообщает "Газета.ру".
По его словам, сделка выгодно отразится на качестве сервисов и может привести к появлению новых площадок.
"Нам остро не хватает конкурента американскому YouTube. Уверен, что на базе "Дзена" и видеоплатформы VK, которая до этого была скованна возможностями социальной сети, вырастет видеосервис, и надеюсь, что он станет конкурентом", – сказал он.
Горелкин отметил, что сделка была ожидаема и выгодна для обеих компаний.
"Домен yandex.ru переходит в собственность VK, пользователи продолжат пользоваться сервисами в привычном для себя формате. Сделка выгодна обоим нашим крупным холдингам, обоим лидерам. Как известно, VK признанный лидер в сегменте социальных сетей, а "Яндекс" лидирует в сегменте поиска", – добавил парламентарий.
23 августа "Яндекс" заявил о покупке у VK сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. В компании пояснили, что после закрытия сделки Delivery Club и "Яндекс Еда" перейдут на единую технологическую платформу.
Также "Яндекс" планирует отказаться от новостного агрегатора. По данным компании, ya.ru станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту", личный кабинет пользователя и другие сервисы после закрытия сделки по продаже "Дзена" и "Новостей". Бывшая медийная главная станет порталом dzen.ru, который перейдет под управление VK.
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