"Яндекс" заявил о покупке у VK сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club

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"Яндекс" заявил о покупке у VK сервиса доставки еды и продуктов у Delivery Club, сообщает пресс-служба компании.

"Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, приложение и сайт будут работать как раньше. После закрытия сделки Delivery Club и "Яндекс Еда" перейдут на единую технологическую платформу", – говорится в сообщении.

Благодаря такому решению, как уточнили в пресс-службе, число заказов на квадратный километр станет выше. При этом курьеры получат возможность делать больше доставок в пределах района и больше зарабатывать.

Также, если сделка будет реализована, клиенты, в свою очередь, смогут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов станет шире.

Однако, по словам главы "Яндекс Еды" Романа Маресова, "Яндекс" еще не получил одобрение ФАС на покупку сервиса доставки Delivery Club.

"Для закрытия сделки нам еще нужно получить одобрение Федеральной антимонопольной службы. Только после этого сделка состоится. Это должно произойти до конца 2022 года", – заключил он.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" планирует отказаться от новостного агрегатора. Отмечалось, что основной точкой входа в "Поиск", "Почту", личный кабинет пользователя и другие сервисы после закрытия сделки по продаже "Дзена" и "Новостей" станет ya.ru.

Кроме того, сообщалось, что "Яндекс" выпустит новое приложение с "Алисой" для Android, которое получит название "Яндекс Старт".

