"Яндекс" подал заявку на регистрацию версии логотипа Ya

Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"

Компания "Яндекс" подала заявку на регистрацию товарного знака Ya, сообщает Агентство "Москва".

Новый товарный знак компании выполнен в красном и черном цветах. В организации сообщили, что зарегистрировали его как часть существующего логотипа Yandex в том же написании.

"Иногда мы регистрируем новые товарные знаки просто для их защиты – это стандартная практика", – добавил представитель компании.

Документы поступили в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. В них указано, что "Яндекс" регистрирует товарный знак в таких классах товаров и услуг, как 3D-очки, шлемы виртуальной реальности, алкотестеры, анализаторы размеров наночастиц, аппараты глобальной системы позиционирования (GPS) и телефонные аппараты.

Кроме того, под затрагиваемые категории подпадают брезент для спасательных работ, спасательные и пуленепробиваемые жилеты, носовые зажимы для пловцов и ныряльщиков, камеры киносъемочные, камеры заднего вида для транспортных средств и ряд других товаров.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" стал одной из компаний, претендующих на учет всей рекламы Рунета. Другими потенциальными операторами называют Ozon и VK.