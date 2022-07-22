"Яндекс" подал заявку на регистрацию версии логотипа Ya

Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"
Компания "Яндекс" подала заявку на регистрацию товарного знака Ya, сообщает Агентство "Москва".
Новый товарный знак компании выполнен в красном и черном цветах. В организации сообщили, что зарегистрировали его как часть существующего логотипа Yandex в том же написании.
"Иногда мы регистрируем новые товарные знаки просто для их защиты – это стандартная практика", – добавил представитель компании.
Документы поступили в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. В них указано, что "Яндекс" регистрирует товарный знак в таких классах товаров и услуг, как 3D-очки, шлемы виртуальной реальности, алкотестеры, анализаторы размеров наночастиц, аппараты глобальной системы позиционирования (GPS) и телефонные аппараты.
Кроме того, под затрагиваемые категории подпадают брезент для спасательных работ, спасательные и пуленепробиваемые жилеты, носовые зажимы для пловцов и ныряльщиков, камеры киносъемочные, камеры заднего вида для транспортных средств и ряд других товаров.
Ранее сообщалось, что "Яндекс" стал одной из компаний, претендующих на учет всей рекламы Рунета. Другими потенциальными операторами называют Ozon и VK.
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