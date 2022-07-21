"Яндекс", Ozon и VK претендуют на статус оператора рекламных данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Яндекс", Ozon и VK стали претендентами на учет всей рекламы Рунета. Об этом сообщает РБК.

По словам представителей "Яндекса", компания хочет помочь партнерам и клиентам исполнять закон.

В свою очередь, представитель Ozon отметил, что оператор рекламных данных, для которого уже есть отдельное юридическое лицо, будет автоматически получать информацию о рекламе на платформе, однако оператор готов сотрудничать и с другими заказчиками рекламы.

"Нашими рекламными сервисами пользуются уже более 80 тысяч продавцов, и данные их рекламных кампаний уже собраны в нашей системе", – добавили в компании.

Стать операторами рекламных данных, которым с осени необходимо будет передавать сведения обо всех компаниях в Рунете, выразили желание также МТС, "ВымпелКом" и структура НМГ.

Так, МТС рассчитывает, что ее "дочка" будет внесена в список кандидатов на статус оператора рекламных данных. При этом компания уже начала контакты с рынком о возможностях будущего взаимодействия.

При этом вероятную стоимость услуг своего оператора рекламных данных раскрыл лишь "ВымпелКом". По данным источника, это будет 1% от суммы первичного акта выполненных работ между заказчиком рекламы и ее распространителем.

По информации других будущих операторов рекламных данных, они готовы оказывать услуги бесплатно – по крайней мере на первом этапе.

Ранее Госдума приняла закон о закрытии контрсанкционной информации. Отмечалось, что речь шла об ограничениях на распространение данных о сделках российских участников внешнеторговых отношений, которые могут привести к введению против них санкций со стороны Запада.

Закон разрешил ограничение распространения контрсанкционных сведений среди неопределенного круга граждан, в том числе с использованием средств массовой информации, а также интернета.

