"Яндекс", Ozon и VK претендуют на статус оператора рекламных данных

08:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
"Яндекс", Ozon и VK стали претендентами на учет всей рекламы Рунета. Об этом сообщает РБК.
По словам представителей "Яндекса", компания хочет помочь партнерам и клиентам исполнять закон.
В свою очередь, представитель Ozon отметил, что оператор рекламных данных, для которого уже есть отдельное юридическое лицо, будет автоматически получать информацию о рекламе на платформе, однако оператор готов сотрудничать и с другими заказчиками рекламы.
"Нашими рекламными сервисами пользуются уже более 80 тысяч продавцов, и данные их рекламных кампаний уже собраны в нашей системе", – добавили в компании.
Стать операторами рекламных данных, которым с осени необходимо будет передавать сведения обо всех компаниях в Рунете, выразили желание также МТС, "ВымпелКом" и структура НМГ.
Так, МТС рассчитывает, что ее "дочка" будет внесена в список кандидатов на статус оператора рекламных данных. При этом компания уже начала контакты с рынком о возможностях будущего взаимодействия.
При этом вероятную стоимость услуг своего оператора рекламных данных раскрыл лишь "ВымпелКом". По данным источника, это будет 1% от суммы первичного акта выполненных работ между заказчиком рекламы и ее распространителем.
По информации других будущих операторов рекламных данных, они готовы оказывать услуги бесплатно – по крайней мере на первом этапе.
Ранее Госдума приняла закон о закрытии контрсанкционной информации. Отмечалось, что речь шла об ограничениях на распространение данных о сделках российских участников внешнеторговых отношений, которые могут привести к введению против них санкций со стороны Запада.
Закон разрешил ограничение распространения контрсанкционных сведений среди неопределенного круга граждан, в том числе с использованием средств массовой информации, а также интернета.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: