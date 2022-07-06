Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла закон о закрытии контрсанкционной информации.

Уточняется, что речь идет об ограничениях на распространение данных о сделках российских участников внешнеторговых отношений, которые могут привести к введению против них санкций со стороны Запада.

Закон разрешает ограничение распространения контрсанкционных сведений среди неопределенного круга граждан, в том числе с использованием средств массовой информации, а также интернета.

При этом контрсанкционной информацией являются любые данные о совершенных или планируемых к совершению сделках. Распространение такой информации возможно исключительно с письменного согласия ее обладателя – гражданина РФ или отечественной компании. При нарушении этого может грозить ответственность, которая предусмотрена за разглашение информации с ограниченным доступом.

В список информации, которая не является контрсанкционной, внесены сведения, в том числе составляющие государственную и коммерческую тайну.

Согласно закону, кабмин вправе обозначать особенности раскрытия и размещения в Сети консолидированной финансовой отчетности компаний, а также бухгалтерской отчетности и других данных, представляющих финансово-экономическое состояние организации.

Публикация рекламы в интернете разрешена, если ей присвоен идентификатор, требования к которому обозначит министерство цифрового развития и массовых коммуникаций.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект об усилении защиты персональных данных россиян. Так, оператор персональных данных обязан предоставлять информацию об утечках данных уполномоченным органам власти. Сделать это необходимо в течение суток.