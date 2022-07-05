ГД приняла законопроект об усилении защиты персональных данных

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Госдума приняла во втором чтении законопроект об усилении защиты персональных данных россиян, передает ТАСС.

Документ предусматривает поправки в закон "О персональных данных". Они подразумевают как совершенствование правовой защищенности субъектов персональных данных, так и усиление госконтроля.

Согласно новой редакции законопроекта, оператор персональных данных обязан предоставлять информацию об утечках данных уполномоченным органам власти. Сделать это необходимо в течение суток.

В заявке требуется указать "описание скомпрометированных данных и контактное лицо". Впоследствии в течение трех суток необходимо представить результаты внутренней проверки и информацию об ответственных за утечку.

Ранее доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин предупредил россиян об опасности VPN-сервисов для смартфонов и персональных компьютеров. В процессе работы с такими сервисами ряд данных становится доступен третьим лицам. Например, IP-адрес веб-сайта, к которому человек подключается, а также время подключения и объем переданных данных.

