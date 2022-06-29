Эксперт предупредила о распространенных летом мошеннических схемах

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Какие схемы обмана чаще всего угрожают россиянам в сезон отпусков и как обезопасить себя от злоумышленников, объяснила в интервью радио Sputnik координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.

По словам эксперта, в летний период случаи обмана часто бывают связаны c бронированием отелей и покупкой туров. Злоумышленники обещают более низкую цену, предлагают уйти с какого-то сервиса и в мессенджере склоняют человека к переводу денег. Кроме того, создаются мошеннические сайты, которые имитируют ресурсы популярных отелей или туроператоров.

В свою очередь, специалист призвала настороженно относиться к слишком привлекательным предложениям. Лащарева рекомендовала перепроверить их актуальность, позвонив в объект размещения, а также проверять репутацию сайта. Помимо этого, эксперт рекомендовала не переходить по ссылкам с рекламными предложениями, которые присылают по почте или с помощью СМС-сообщений,

"Нигде не оставляйте реквизиты карточек и персональные данные, для оплаты покупок в интернете вообще лучше использовать отдельную карточку. Также не пересылайте в мессенджерах документы, фотографии вашего лица с паспортом, чтобы защититься от мошенников", – посоветовала эксперт.

Она отметила, что купить билет можно напрямую у перевозчика. Единственное, что нужно проверять, – это возможность возврата билетов, а также дополнительные продукты и сборы, которые увеличивают стоимость.

Также россиян предупредили о мошенниках, размещающих объявления о скидках на товары IKEA. Лазарева подчеркнула, что те, кто хочет заработать на продаже товаров IKEA, скорее накрутят к стоимости за дефицитность, чем дадут скидку. Эксперт предупредила, что насторожить должно и требование предоплаты.

По этой причине крупные сервисы интернет-объявлений не советуют общаться с покупателями и продавцами вне их площадок и блокируют объявления с условием предоплаты, добавила эксперт.

До этого россиян предупредили о мошенниках, предлагающих инвестиции от Сбербанка. Для этого злоумышленники используют рассылку в интернете. В письмах, гарантирующих хороший доход, содержится набор цифр и файл в формате pdf со ссылкой на сайт.

Отправляя свои данные через сайт, пользователь якобы получает доступ к инвестиционной платформе с персональным экспертом, который начинает убеждать вложить деньги под "особо выгодные" предложения.