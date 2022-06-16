Как приумножить виртуальные монеты на пике их падения? Как уберечь свои биткойн-сбережения от мошенников?

Эксперты рассказали о росте числа мошенников на крипторынке, несмотря на падение курса биткойна. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

