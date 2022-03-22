Российские магазины duty free попросили помощи из-за критической ситуации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Магазины беспошлинной торговли (duty free) запросили помощи из-за критического положения. Общественная организация "Опора России" планирует в ближайшее время инициировать обсуждение в правительстве этого вопроса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента организации Александра Калинина.

Исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева рассказала, что из-за санкций эта отрасль оказалась в критическом положении. Она пояснила, что магазины напрямую зависят от международного пассажиропотока, который сейчас сократился.

По ее словам, спрос на товары в магазинах duty free в марте 2022 года упал в два раза по сравнению с январем – февралем. Дзоблаева отметила, что из-за резкого ослабления курса рубля стоимость товаров в магазинах стала непривлекательной.

Калинин отметил, что меры поддержки магазинов необходимо обсуждать с правительством. По его словам, это могут быть льготные кредиты, гранты, налоговые каникулы или освобождение от арендной платы.

Дзоблаева отметила, что путешественники могут оплачивать покупки в российских магазинах беспошлинной торговли. Однако у владельцев магазинов появились проблемы с оплатой товаров поставщикам через подпавшие под санкции банки.

"Ассортимент еще есть, но это ненадолго, так как нет поставок товаров", – предупредила Дзоблаева.

При этом она допустила, что из-за этого в магазинах может расшириться ассортимент российских товаров.

Ранее Росздравнадзор сообщил, что ажиотажный спрос на лекарственные средства в России за последнюю неделю снизился на 5–10%. Соответствующие данные участники фармацевтического рынка представили на еженедельном рабочем совещании с производителями и дистрибьютерами лекарств в Росздравнадзоре, которое состоялось 22 марта под председательством первого заместителя министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко и руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой.

