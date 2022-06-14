Крупнейшая в мире криптобиржа Binance заявила о техническом сбое

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance работала со сбоями. Из-за технических неполадок был приостановлен вывод биткоинов. В компании пообещали устранить неполадки за полчаса, но позднее признали, что починка потребует больше времени.

Пользователи снова получили возможность вывести биткоин на внешние кошельки 13 июня около 17:00 по московскому времени. Сбой связывают с повышенной активностью на рынке из-за обвала курса самой популярной криптовалюты.

За один биткоин 14 июня дают меньше 23,5 тысячи долларов. Это спровоцировало резкое снижение капитализации всего крипторынка. Падение, по мнению экспертов, вызвано ситуацией на фондовых рынках США.

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