Американские конгрессмены обеспокоены опустошением нефтяных резервов страны

09:09
Фото: ТАСС/EPA/JUSTIN LANE
Члены конгресса США Кэти Макморрис-Роджерс и Фред Аптон направили на имя министра энергетики страны обращение, в котором выразили обеспокоенность по поводу нефтяных резервов Соединенных Штатов. Об этом сообщает RT.
"Мы обеспокоены тем, что министерство энергетики США стремительно опустошает нефтяные резервы страны в преддверии ноябрьских выборов и при этом не может разработать долгосрочных планов касательно оптимального размера, конфигурации, обслуживания и эксплуатационных возможностей данных резервов", – сказано в обращении.
Конгрессмены подчеркнули, что речь идет о Стратегическом нефтяном резерве США (SPR) и Северо-восточном резерве топочного мазута (NEHHOR). По их данным, объем запасов нефти упал до самого низкого показателя с 1987 года.
Макморрис-Роджерс и Аптон выразили мнение, что такими темпами к 2031 году запасы нефти в хранилищах могут сократиться с 727 миллионов баррелей до 130 миллионов.
Также конгрессмены обеспокоены тем, что Китай укрепляет энергетические связи с Россией и наращивает свои стратегические резервы. По мнению политиков, это может привести к тому, что КНР и РФ получат рычаг геополитического давления на США.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Москва получала ограниченную прибыль с продажи нефти на мировых рынках. Она отметила, что на рынках необходим товар РФ для сдерживания роста глобальных цен на нефть. По ее словам, это нужно и во избежание скачка, способного спровоцировать мировую рецессию.
До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия уже увеличивает продажи нефти на альтернативных Европе рынках, а в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей.
Глава МИД РФ подчеркнул, что нефть не подчиняется политике и не следует приказам. По его словам, спрос на нефть есть, а из-за уровня цен, установленного в результате западной политики, Москва не испытывает потерь бюджета.
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