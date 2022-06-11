Эксперт оценил, может ли продовольственный кризис затронуть Россию

В России, по данным Росстата, подорожали авиабилеты. Есть ли бюджетные направления? Об этом расскажет экономический обозреватель Константин Цыганков.

Также в его обзоре самые обсуждаемые темы недели – мировые цены на нефть, грузоперевозки и продовольствие. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.