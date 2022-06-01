Кинотеатры в РФ начнут показывать сериалы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В связи с отсутствием новых фильмов российские кинотеатры выпустят в прокат сериалы, сообщает газета "Ведомости".
Отмечается, что одним из первых в прокат выйдет сериал "Два холма", который был выпущен на платформе Start в апреле. Премьера на больших экранах состоится 9 июня. Прокатчиком выступит компания "Централ Партнершип".
По словам гендиректор компании Вадима Верещагина, "Централ Партнершип" пробует новые форматы дистрибьюции.
Кроме того, в начале июня в кинопрокат выйдет сериал "Манюня", в основу которого лег сюжет одноименной книги Наринэ Абгарян. Проект был выпущен на платформе Okko.
Президент сети "Каро" Ольга Зинякова считает, что "Манюня" станет привлекательной для зрителей за счет книги, масштаба ее экранизации и жанра комедии.
В свою очередь, в сервисах Okko, Premier и Kion сообщили о желании показывать свои сериалы в кино.
Ранее американская компания Paramount объявила о временной приостановке проката фильмов в России из-за международной ситуации.
По той же причине Walt Disney Company приостановила прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. Аналогичные решения приняли Warner Bros. и Sony. Так, россияне не увидели "Бэтмена" Мэтта Ривза, а также кинокомикс "Морбиус".
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Правительство отказало выделить кинотеатрам 6,5 млрд рублей на поддержку отрасли
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: