Кинотеатры в РФ начнут показывать сериалы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В связи с отсутствием новых фильмов российские кинотеатры выпустят в прокат сериалы, сообщает газета "Ведомости".

Отмечается, что одним из первых в прокат выйдет сериал "Два холма", который был выпущен на платформе Start в апреле. Премьера на больших экранах состоится 9 июня. Прокатчиком выступит компания "Централ Партнершип".

По словам гендиректор компании Вадима Верещагина, "Централ Партнершип" пробует новые форматы дистрибьюции.

Кроме того, в начале июня в кинопрокат выйдет сериал "Манюня", в основу которого лег сюжет одноименной книги Наринэ Абгарян. Проект был выпущен на платформе Okko.

Президент сети "Каро" Ольга Зинякова считает, что "Манюня" станет привлекательной для зрителей за счет книги, масштаба ее экранизации и жанра комедии.

В свою очередь, в сервисах Okko, Premier и Kion сообщили о желании показывать свои сериалы в кино.

Ранее американская компания Paramount объявила о временной приостановке проката фильмов в России из-за международной ситуации.

По той же причине Walt Disney Company приостановила прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. Аналогичные решения приняли Warner Bros. и Sony. Так, россияне не увидели "Бэтмена" Мэтта Ривза, а также кинокомикс "Морбиус".

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

