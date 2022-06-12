Байден назвал рекордный рост цен на бензин в США побочным эффектом помощи Украине

06:55
Фото: depositphotos/palinchak
Президент Соединенных Штатов Джо Байден на приеме нацкомитета Демократической партии заявил, что рост цент на бензин и инфляция стали ожидаемым побочным продуктом помощи Украине.
"Я вот что хочу сказать: это действительно важно. Субпродукт, о котором я говорил в то время, когда мы решили помогать Украине, тогда я имел в виду, что нам это тоже будет стоить. Это будет стоить западным странам, будет стоить НАТО, <...> европейским странам и нам. Вы знаете, что это должно было случиться: стоимость бензина и нефти должна была вырасти, стоимость еды должна была вырасти", – приводит расшифровку его выступления пресс-служба Белого дома.
Американский лидер заявил, что его администрация пытается добиться снижения цены на бензин, однако пока, подчеркнул он, стране придется жить в условиях инфляции. При этом он добавил, что у Штатов хорошие перспективы в будущем, потому что они, по мнению Байдена, являются самой быстро растущей экономикой в мире.
Согласно расшифровке, после слов американского лидера зал начал аплодировать, тогда Байден решил уточнить, что это не шутка, он говорит серьезно.
Ранее Байден заявил, что американцы платят "налог Путина" на бензин и продукты. Эту речь он произнес после публикации министерством труда США отчета, согласно которому инфляция в стране ускорилась до 8,6% и стала максимальной с прошлого века, побив рекорд декабря 1981 года.
До этого глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен признала, что рост цен на продукты и топливо на американском рынке провоцируют вводимые против России санкции. Она также назвала маловероятным снижение цен на топливо в Штатах в ближайшей перспективе.
Американский сенатор раскритиковал Байдена за неспособность совладать с ценами на топливо
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: