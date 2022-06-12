Байден назвал рекордный рост цен на бензин в США побочным эффектом помощи Украине

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден на приеме нацкомитета Демократической партии заявил, что рост цент на бензин и инфляция стали ожидаемым побочным продуктом помощи Украине.

"Я вот что хочу сказать: это действительно важно. Субпродукт, о котором я говорил в то время, когда мы решили помогать Украине, тогда я имел в виду, что нам это тоже будет стоить. Это будет стоить западным странам, будет стоить НАТО, <...> европейским странам и нам. Вы знаете, что это должно было случиться: стоимость бензина и нефти должна была вырасти, стоимость еды должна была вырасти", – приводит расшифровку его выступления пресс-служба Белого дома.

Американский лидер заявил, что его администрация пытается добиться снижения цены на бензин, однако пока, подчеркнул он, стране придется жить в условиях инфляции. При этом он добавил, что у Штатов хорошие перспективы в будущем, потому что они, по мнению Байдена, являются самой быстро растущей экономикой в мире.

Согласно расшифровке, после слов американского лидера зал начал аплодировать, тогда Байден решил уточнить, что это не шутка, он говорит серьезно.

Ранее Байден заявил, что американцы платят "налог Путина" на бензин и продукты. Эту речь он произнес после публикации министерством труда США отчета, согласно которому инфляция в стране ускорилась до 8,6% и стала максимальной с прошлого века, побив рекорд декабря 1981 года.

До этого глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен признала, что рост цен на продукты и топливо на американском рынке провоцируют вводимые против России санкции. Она также назвала маловероятным снижение цен на топливо в Штатах в ближайшей перспективе.

