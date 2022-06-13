ООН призвала все стороны конфликта на Украине соблюдать международное гуманитарное право

Фото: ТАСС/Zuma
В ООН в связи с ударами по Донецку призвали все стороны конфликта соблюдать международное гуманитарное право. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.
"Наши гуманитарные партнеры сообщили, что ситуация в неподконтрольных районах Донецкой области также вызывает большую обеспокоенность. Ежедневные обстрелы и бомбардировки приводят к ранениям среди гражданских лиц", – отметил Дюжаррик.
По его словам, районы, которые находятся рядом с объектами ООН, подвергаются обстрелам. Так, Дюжаррик напомнил, что утром 13 июня снаряд упал на донецкий рынок в центре города.
"Соображения безопасности и бюрократические препятствия мешают нам предоставлять помощь в этом регионе". <...>Мы подчеркиваем, что все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право и обеспечивать защиту гражданских лиц. Все нарушения против гражданского населения должны немедленно прекратиться", – заключил Дюжаррик.
Число пострадавших после обстрела рынка в Донецке выросло с 13 до 18 человек. Еще три человека, по данным местного Минздрава, погибли. На данный момент известно, что стреляли из артиллерии калибра 155 миллиметров, такая стоит на вооружении стран НАТО.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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