Число пострадавших после обстрела рынка в Донецке выросло до 18

Число пострадавших после обстрела рынка в Донецке выросло с 13 до 18 человек. Еще три человека погибли, сообщает местный Минздрав.

Российские следователи намерены установить все обстоятельства случившегося. Известно, что стреляли из артиллерии калибра 155 миллиметров, такая стоит на вооружении стран НАТО.

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