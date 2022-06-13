Три человека погибли при обстреле рынка в Донецке – власти ДНР

Три человека погибли при обстреле рынка в Донецке. Среди них девушка и ребенок. Еще четверо человек получили ранения. Об этом сообщил штаб теробороны ДНР.

По данным штаба, рынок обстреляли из артиллерии калибра 155 миллиметров, которое стоит на вооружении стран НАТО. Повреждены несколько жилых домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

