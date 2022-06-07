Эксперт рассказал о способах противостоять авиадебоширам

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Главный редактор Avia.Ru Роман Гусаров рассказал о способах противостоять авиадебоширам. Об этом сообщает "Радио 1".
Эксперт уточнил, что на сегодняшний день электрошокеры или газовые пистолеты не применяются в связи с тем, что это на большой высоте и в замкнутом пространстве представляет опасность.
"Тот же шокер – не дай бог он замкнет на обшивку самолета, повредит системы управления, и дальше только катастрофа. Уже не говоря о том, что злоумышленник может оказаться сильнее и завладеть спецсредствами, тем же шокером или дубинкой", – пояснил Гусаров.
По его словам, раньше в Соединенных Штатах специальный авиационный маршал охранял порядок на борту воздушного судна. У него было огнестрельное оружие. Однако от этого отказались из-за того, что это было затратно и требовало увеличения штата сотрудников. Кроме того, один человек не смог бы успокоить компанию нетрезвых пассажиров.
В настоящее время самыми эффективными способами являются пластиковые наручники и ремни, благодаря которым удается обездвижить дебошира и безопасно доставить его до места назначения. Подобные средства, как подчеркнул эксперт, применяются во многих странах. Однако в данном случае необходимо, чтобы у членов экипажа были права для использования спецсредств. Большую роль играет также подготовка сотрудников авиакомпании.
Помимо этого, чтобы полеты проходили спокойно, следует наделить пассажиров правом оказания помощи экипажу в успокаивании дебошира. Однако на данный момент эта тема не затрагивалась, поэтому, предупредил специалист, пассажирам стоит быть острожными, участвуя в конфликте на борту, так как правоохранители будут рассматривать некоторые действия как нападение.
С инициативой выдавать бортпроводникам специальные средства для сдерживания дебоширов ранее выступило министерство транспорта РФ. К числу средств в ведомстве отнесли пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Отмечалось, что доступ посторонних лиц к ним должен быть исключен, а члены экипажа обязаны держать под постоянным наблюдением нарушителя, в отношении которого они применены.
Сообщалось, что возможность применять пластиковые наручники и нейлоновые ремни к авиадебоширам экипажи самолетов авиакомпаний РФ получат с сентября. Соответствующее постановление подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
Правительство РФ разрешило применять к авиадебоширам средства сдерживания
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