Полицейские задержали авиадебошира на борту самолета Ростов-на-Дону – Шарм-эш-Шейх

Полицейские задержали авиадебошира на борту самолета, который летел из Ростова-на-Дону в Шарм-эш-Шейх. По словам бортпроводниц, он агрессивно вел себя, пил спиртное, грубил пассажирам и членам экипажа.

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