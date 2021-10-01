Мужчина забрался на карниз балкона гостиницы "Альфа" в Москве

В Москве произошло ЧП возле гостиницы "Альфа", которая находится в районе метро "Партизанская". Очевидцы сообщают, что на краю балкона сидит мужчина и что-то кричит. Что именно он хочет, пока не ясно. Так как он плохо говорит по-русски и находится на большой высоте, слов не разобрать.

К зданию уже прибыли экстренные службы – спасатели и медики, а также приехали психологи. Они попробуют уговорить его вернуться в номер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.