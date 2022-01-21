Пассажир рейса Москва – Новокузнецк ударил бортпроводника в ходе конфликта из-за маски

06:24
Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Полицейские задержали пассажира самолета, выполняющего рейс из Москвы в Новокузнецк. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Во время перелета 37-летний мужчина неоднократно отказывался выполнять требование экипажа надеть защитную маску и оскорблял бортпроводников.
"По заявлению одного из бортпроводников, во время конфликта пассажир ударил его по лицу. Медицинское освидетельствование показало наличие у пассажира 0,03 миллиграмма алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха", – говорится в сообщении.
В отношении дебошира составили протоколы по признакам трех правонарушений – "Мелкое хулиганство", "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна" и "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".
Также начата проверка по заявлению бортпроводника о причинении телесных повреждений.
Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачево задержали супружескую пару, которая устроила дебош на борту самолета, прилетевшего из Бишкека. Мужчина и женщина, которые летели бизнес-классом, употребляли спиртные напитки, мешали другим пассажирам и оскорбляли экипаж.
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