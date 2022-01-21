Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

06:24

Пассажир рейса Москва – Новокузнецк ударил бортпроводника в ходе конфликта из-за маски

происшествия транспорт регионы

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Полицейские задержали пассажира самолета, выполняющего рейс из Москвы в Новокузнецк. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Во время перелета 37-летний мужчина неоднократно отказывался выполнять требование экипажа надеть защитную маску и оскорблял бортпроводников.

"По заявлению одного из бортпроводников, во время конфликта пассажир ударил его по лицу. Медицинское освидетельствование показало наличие у пассажира 0,03 миллиграмма алкоголя на один литр выдыхаемого воздуха", – говорится в сообщении.

В отношении дебошира составили протоколы по признакам трех правонарушений – "Мелкое хулиганство", "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна" и "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Также начата проверка по заявлению бортпроводника о причинении телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачево задержали супружескую пару, которая устроила дебош на борту самолета, прилетевшего из Бишкека. Мужчина и женщина, которые летели бизнес-классом, употребляли спиртные напитки, мешали другим пассажирам и оскорбляли экипаж.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать