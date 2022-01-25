Спасатели сняли залезшего на Крымский мост мужчину

15:44
Фото: телеграм-канал SHOT
Спасатели сняли мужчину, который залез на конструкцию Крымского моста в Москве.
"25 января 2022 года в 13 часов 27 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина забрался на верхушку опоры Крымского моста", – рассказали в МЧС.
Поднявшись на один из пилонов моста, мужчина отказывался слезать. По словам очевидцев, он готовился к прыжку. Мужчина провел на вершине конструкции почти два часа.
"Пожарные и психологи при помощи подъемного механизма – пожарной автолестницы – несколько раз поднимались на высоту к мужчине. Спустя почти два часа сотрудникам экстренных служб все же удалось уговорить мужчину зайти в люльку подъемного механизма и спуститься вниз", – сообщили в МЧС.
Из-за инцидента были перекрыты три из четырех полосы движения на внешней стороне Садового кольца в сторону Ленинского проспекта. В настоящее время движение восстановлено.
Москвичи поделились кадрами спасательной операции на Крымском мосту
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