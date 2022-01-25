Спасатели сняли залезшего на Крымский мост мужчину

Фото: телеграм-канал SHOT

Спасатели сняли мужчину, который залез на конструкцию Крымского моста в Москве.

"25 января 2022 года в 13 часов 27 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина забрался на верхушку опоры Крымского моста", – рассказали в МЧС.

Поднявшись на один из пилонов моста, мужчина отказывался слезать. По словам очевидцев, он готовился к прыжку. Мужчина провел на вершине конструкции почти два часа.

"Пожарные и психологи при помощи подъемного механизма – пожарной автолестницы – несколько раз поднимались на высоту к мужчине. Спустя почти два часа сотрудникам экстренных служб все же удалось уговорить мужчину зайти в люльку подъемного механизма и спуститься вниз", – сообщили в МЧС.

Из-за инцидента были перекрыты три из четырех полосы движения на внешней стороне Садового кольца в сторону Ленинского проспекта. В настоящее время движение восстановлено.