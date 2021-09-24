Суд арестовал двух парашютистов за прыжок с высотки в Москве

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Гагаринский суд Москвы на 11 суток арестовал двух мужчин, прыгнувших с парашютом с высотки в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Свитневу Л. И. и Дербеневу Д. А., совершившим прыжок с парашютом с 48 этажа многоэтажного жилого дома, назначено наказание в виде административного ареста на срок 11 суток", – говорится в сообщении.

Суд признал мужчин виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

В МВД по Москве рассказали, что всего было 5 парашютистов. Они припарковались на закрытом паркинге Ленинского проспекта, после чего поднялись на 48 этаж дома и прыгнули с парашютами. Приземлившись на газон, хулиганы собрали снаряжение и скрылись.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Обручевский установили и задержали двоих мужчин 35-летнего москвича и 33 -летнего приезжего. В отношении граждан были составлены протоколы об административном правонарушении", – сказали в полиции.

Ранее Росгвардия задержала трех молодых людей, которые забрались на высотку в Пресненском районе Москвы. Они рассказали, что проникли на территорию и залезли на крышу высотки с целью снять фото и видео.

