Пассажирка в аэропорту Анапы искусала бортпроводницу

17:55
Фото: Пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО
В аэропорту Анапы пассажирка искусала бортпроводницу. Теперь она ждет суда на Кубани. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по ЮФО.
"Диспетчер в анапском аэропорту вызвал наряд полицейских к борту, отправлявшемуся в Москву. Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что причиной вызова стал факт ненадлежащего поведения одной из пассажирок во время посадки", – говорится в сообщении.
Уточняется, что 28-летняя девушка нецензурно выражалась в отношении окружающих и отказывалась занять свое посадочное место. Во время конфликта она укусила бортпроводницу за правое предплечье. По данным полиции, от медицинского освидетельствования задержанная отказалась. В отношении нарушительницы составлен административный протокол.
Ранее пассажир авиакомпании American Airlines прогулялся по крылу севшего на полосу самолета, на котором он прилетел. Туда он попал через дверь аварийного выхода.
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