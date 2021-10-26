Пассажирка в аэропорту Анапы искусала бортпроводницу

Фото: Пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО

В аэропорту Анапы пассажирка искусала бортпроводницу. Теперь она ждет суда на Кубани. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по ЮФО.

"Диспетчер в анапском аэропорту вызвал наряд полицейских к борту, отправлявшемуся в Москву. Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что причиной вызова стал факт ненадлежащего поведения одной из пассажирок во время посадки", – говорится в сообщении.

Уточняется, что 28-летняя девушка нецензурно выражалась в отношении окружающих и отказывалась занять свое посадочное место. Во время конфликта она укусила бортпроводницу за правое предплечье. По данным полиции, от медицинского освидетельствования задержанная отказалась. В отношении нарушительницы составлен административный протокол.

Ранее пассажир авиакомпании American Airlines прогулялся по крылу севшего на полосу самолета, на котором он прилетел. Туда он попал через дверь аварийного выхода.