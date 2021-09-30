Авиапассажир в США вышел на крыло самолета через аварийный выход

17:31
Фото: AP Photo/Matt Rourke
Пассажир авиакомпании American Airlines прогулялся по крылу севшего на полосу самолета, на котором он прилетел. Туда он попал через дверь аварийного выхода, сообщает телеканал CBS Miami со ссылкой на правоохранителей и авиаперевозчика.
Уточняется, что инцидент произошел в международном аэропорту Майами, куда самолет прибыл из колумбийского города Кали.
"Во время процесса высадки в Майами клиент рейса 920 American Airlines вышел из самолета через запасной выход. Мужчину сразу же задержали правоохранительные органы", – говорится в сообщении.
О каких-либо обвинениях в адрес нарушителя неизвестно. Им занимаются сотрудники пограничной службы. Все остальные пассажиры рейса смогли покинуть самолет без происшествий.
Ранее сотрудники полиции задержали в аэропорту Домодедово пьяного пассажира за дебош на борту самолета, выполнявшего рейс Москва – Анталья.
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