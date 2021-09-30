Авиапассажир в США вышел на крыло самолета через аварийный выход

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Пассажир авиакомпании American Airlines прогулялся по крылу севшего на полосу самолета, на котором он прилетел. Туда он попал через дверь аварийного выхода, сообщает телеканал CBS Miami со ссылкой на правоохранителей и авиаперевозчика.

Уточняется, что инцидент произошел в международном аэропорту Майами, куда самолет прибыл из колумбийского города Кали.

"Во время процесса высадки в Майами клиент рейса 920 American Airlines вышел из самолета через запасной выход. Мужчину сразу же задержали правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

О каких-либо обвинениях в адрес нарушителя неизвестно. Им занимаются сотрудники пограничной службы. Все остальные пассажиры рейса смогли покинуть самолет без происшествий.

Ранее сотрудники полиции задержали в аэропорту Домодедово пьяного пассажира за дебош на борту самолета, выполнявшего рейс Москва – Анталья.