Нельзя полностью исключать версию о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 – иммунолог

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что нельзя полностью исключать вероятность лабораторного происхождения вируса SARS-CoV-2.
"Современные технологии не оставляют никаких "заклепок", "сварных швов", то есть, мы не найдем никаких следов, чтобы понять, что вирус был создан искусственно", – приводит слова специалиста ТАСС.
По мнению Жемчугова, вопрос о происхождении вируса может навсегда остаться открытым, если "кто-то просто не признается". Врач также предположил, что могут найтись так называемые эксперты, которым при изучении вопроса о происхождении SARS-CoV-2 захочется "славы Герострата".
Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить расследование теории о лабораторном происхождении SARS-CoV-2. В ВОЗ отметили, что имеющиеся эпидемиологические данные и данные о секвенировании позволяют предположить, что предковые штаммы коронавируса имеют зоонозное происхождение, а его ближайшими генетическими родственниками являются бета-коронавирусы, которые были выявлены у летучих мышей-подковоносов в КНР и Лаосе в 2013 и 2020 годах соответственно.
В то же время в организации напомнили, что до сих пор не выявлены ни родоначальник вируса, ни его естественные или промежуточные хозяева, ни случаи перехода вируса на человека. Однако, по словам ученых, предварительное расследование подтвердило тот факт, что важную роль в распространении пандемии сыграл именно рынок в Ухане.
Накануне заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России впервые выделили геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту "Омикрон"-штамма BA.4. По его словам, первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, второй – ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Эксперт уточнил, что забор биоматериала датирован концом мая.
Российские вирусологи обнаружили новый тип коронавируса
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