ВОЗ призвала продолжить расследование теории о лабораторном происхождении SARS-CoV-2

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Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения рекомендовала продолжить расследование теории о лабораторном происхождении SARS-CoV-2.
В докладе, опубликованном на сайте ВОЗ, отмечается, что имеющиеся эпидемиологические данные и данные о секвенировании позволяют предположить, что предковые штаммы коронавируса имеют зоонозное происхождение, а его ближайшими генетическими родственниками являются бета-коронавирусы, которые были выявлены у летучих мышей-подковоносов в КНР и Лаосе в 2013 и 2020 годах соответственно.
В то же время в докладе отмечается, что до сих пор не выявлены ни родоначальник вируса, ни его естественные или промежуточные хозяева, ни случаи перехода вируса на человека. При этом ученые отмечают, что предварительное расследование подтвердило тот факт, что важную роль в распространении пандемии сыграл рынок в Ухане.
В октябре прошлого года издание The Telegraph сообщало, что новая коронавирусная инфекция могла эволюционировать в теле заболевшего в 2012 году китайского шахтера, образцы его вируса были отправлены в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка.
ВОЗ не исключила возможность утечки COVID-19 из лаборатории
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